Международные резервы Нацбанка снизились на 0,9%

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет проведения валютных интервенций и выплаты внешнего долга. Влияние негативных факторов было частично нивелировано ростом цены на золото и увеличением остатков на валютных счетах банков второго уровня. Нацбанк РК

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,7 млрд долларов США), на конец марта 2022 года составили 85,9 млрд долларов США.

Денежная база в марте 2022 года расширилась на 0,3% и составила 10 791,8 млрд тенге (с начала года сжалась на 1,5%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, сжалась на 8,8%, до 7 211,7 млрд тенге (с начала года расширение на 3,8%).

При этом денежная масса за март 2022 года снизилась на 3,9%, составив 29 517,0 млрд тенге (с начала года – 1,9%), наличные деньги в обращении выросли на 2,2%, до 3 058,6 млрд тенге (с начала года рост на 2,0%).