Два военных вертолета столкнулись в Саратовской области

Как пишет ТАСС, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь, – написал мэр Саратова Михаил Исаев в Telegram.

Мэр отметил, что поручил развернуть штаб и оказать полное содействие специальным службам, работающим на месте ЧП.