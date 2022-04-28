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Законодательство РК
19:24 28.04.2022

В Кыргызстане с 1 мая отменят ПЦР-тесты при пересечении границы

отменили в Кыргызстане Фото: Zakon.kz
В Кыргызстане Оперативный штаб принял решение о дальнейшем ослаблении противоковидных мер, передает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, Минздраву республики совместно с заинтересованными государственными органами поручено отменить с 1 мая 2022 года обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции для граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, пересекающих пункты пропуска на всем протяжении госграницы и на всех видах транспорта.

Также полномочным представителям президента в областях поручено совместно с Министерством здравоохранения продолжить проведение кампании по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, с расширением охвата и усилением темпов вакцинации и с упором на уязвимые группы населения.

Лариса Черненко
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