Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Казахстане

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина награждены нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» участники ликвидации на Чернобыльской АЭС:

Рахимов Алимжан Рахимович;

Досумов Карбоз Каратайулы;

Мусакулов Болат Ельтаевич;

Муртазаев Галымжан Габбасович;

Садыков Берик Жанабайулы;

Сейдазимов Арман Заурбекович.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Асаинов отметил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой прошлого века, а также подчеркнул заслуги приглашенных, принимавших участие в ликвидации ее последствий.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Благодаря этим отважным людям удалось спасти миллионы жителей стран СНГ. Мы чтим всех, кто ценой своего здоровья и жизни предотвратил дальнейшее распространение радиации. От лица министра по ЧС, от себя лично разрешите поблагодарить вас за самоотверженный труд, мужество, героизм и пожелать вам крепкого здоровья. Пусть подобные трагедии не повторятся больше никогда! – подчеркнул Асаинов.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

26 апреля текущего года исполнилось 36 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этот день в 1986 году произошел взрыв на четвертом энергоблоке атомной станции. В обеззараживании территории после аварии приняли участие более 31 тыс. человек из Казахстана, в их числе из Алматы на ликвидацию было направлено 5118. В настоящее время в живых из них осталось лишь 482 человека.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы