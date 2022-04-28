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Законодательство РК
19:27 28.04.2022

Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Казахстане

участники ликвидации Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Торжественное собрание состоялось в ситуационном зале ДЧС города Алматы. Ведомственные награды от имени министра по ЧС РК вручал исполняющий обязанности начальника департамента Самат Асаинов, передает Zakon.kz.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина награждены нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» участники ликвидации на Чернобыльской АЭС:

  • Рахимов Алимжан Рахимович;

  • Досумов Карбоз Каратайулы;

  • Мусакулов Болат Ельтаевич;

  • Муртазаев Галымжан Габбасович;

  • Садыков Берик Жанабайулы;

  • Сейдазимов Арман Заурбекович.

МЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Асаинов отметил, что авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей катастрофой прошлого века, а также подчеркнул заслуги приглашенных, принимавших участие в ликвидации ее последствий.

АЭС

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Благодаря этим отважным людям удалось спасти миллионы жителей стран СНГ. Мы чтим всех, кто ценой своего здоровья и жизни предотвратил дальнейшее распространение радиации. От лица министра по ЧС, от себя лично разрешите поблагодарить вас за самоотверженный труд, мужество, героизм и пожелать вам крепкого здоровья. Пусть подобные трагедии не повторятся больше никогда! – подчеркнул Асаинов.

АЭС

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

26 апреля текущего года исполнилось 36 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этот день в 1986 году произошел взрыв на четвертом энергоблоке атомной станции. В обеззараживании территории после аварии приняли участие более 31 тыс. человек из Казахстана, в их числе из Алматы на ликвидацию было направлено 5118. В настоящее время в живых из них осталось лишь 482 человека.

АЭС

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

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