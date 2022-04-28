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19:43 28.04.2022

В аэропорту Актау перенесут время вылетов рейсов из-за ремонта взлетной полосы

отмена рейсов Фото: пресс-служба Центра общественных коммуникаций Мангистауской области
В международном аэропорту Актау перенесут или отменят рейсы из-за ремонта взлетной полосы, сообщает Zakon.kz.

По информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, с 3 мая по 5 июля планируется текущий ремонт и техническое обслуживание взлетно-посадочной полосы.

Ремонт будет производиться по понедельникам, вторникам и средам с 09:00 до 20:00 по местному времени.

Как сообщает lada.kz, в эти дни рейсы будут приниматься на аэродром аэропорта Актау с 20:00 до 09:00. В остальные дни недели рейсы выполняются в штатном режиме.

Авиакомпания просит пассажиров уточнить время вылетов рейсов в эти дни по телефону +7 (7292) 60 97 55.

Лариса Черненко
Актау
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