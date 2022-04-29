«КазТрансОйл» в рекордные сроки подключил трубопровод «Узень – Атырау – Самара»

Как уточняется, это второй по объему экспорта казахстанской нефти на мировой рынок трубопровод. Он был введен в эксплуатацию 40 лет назад для транспортировки нефти с месторождений Мангистауской области.

Фото: пресс-служба АО «КазТрансОйл»

Транспортировка нефти по горячему нефтепроводу была приостановлена на трое суток, за это время нефтепроводчики компании произвели все технические мероприятия. В работах было задействовано 160 сотрудников Мангистауского, Кульсаринского, Павлодарского и Карагандинского нефтепроводных управлений и 49 единиц специальной техники. Для обеспечения безопасности были привлечены подрядные организации – медицинская служба центра «Медикер» и профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба.

Фото: пресс-служба АО «КазТрансОйл»

По словам заместителя генерального директора АО «КазТрансОйл» Сабита Арынова, для работы в поле сотрудникам были созданы все условия комфорта, возведен городок из жилых вагонов, организован оперативный штаб по управлению за работами. Для обеспечения безопасности и контроля за производственным процессом было установлено онлайн-видеонаблюдение.

Фото: пресс-служба АО «КазТрансОйл»

Работы по подключению трубопровода нелегкие, связаны с повышенной опасностью, поэтому особое внимание было уделено соблюдению техники безопасности. Работы здесь велись днем и ночью, и в настоящее время параллельно ведутся работы на ГНПС «Узень» по подключению магистральной насосной станции, – рассказал Арынов.

Фото: пресс-служба АО «КазТрансОйл»

Общая протяженность вновь построенных участков составила 36 км. Протяженность магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» составляет 1237,171 км. За прошлый год в рамках инвестиционной программы АО «КазТрансОйл» по этой линии были вновь построены и заменены 10 участков. Подобные работы проводятся системно по утвержденному плану и обеспечивают надежность работы всего магистрального трубопровода.