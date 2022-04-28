20:02 28.04.2022
Крупный пожар разгорелся в двухэтажном кафе на трассе в Костанайской области
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
На восьмом километре автодороги Екатеринбург – Алматы загорелось здание кафе «Домик лесника», передает Zakon.kz.
ЧП произошло в 14:01. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 800 кв. м.
На месте тушения работали 23 человека личного состава и шесть единиц техники, а также семь сотрудников лесхоза и три единицы техники. Пресс-служба ДЧС Костанайской области
Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Пожар потушили в 16:05. Жертв и пострадавших нет.