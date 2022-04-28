Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:02 28.04.2022

Крупный пожар разгорелся в двухэтажном кафе на трассе в Костанайской области

кафе Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
На восьмом километре автодороги Екатеринбург – Алматы загорелось здание кафе «Домик лесника», передает Zakon.kz.

ЧП произошло в 14:01. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 800 кв. м.

На месте тушения работали 23 человека личного состава и шесть единиц техники, а также семь сотрудников лесхоза и три единицы техники. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

кафе

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Пожар потушили в 16:05. Жертв и пострадавших нет.

Елена Беляева
Костанайская область
Ситуация в Украине: Россия прекращает поставки газа, Еврокомиссия обещает новые санкции
27.04.2022
Сопровождавший кортеж Пашиняна автомобиль насмерть сбил беременную женщину
28.04.2022
Токаев назначил зампредседателей Ассамблеи народа Казахстана
28.04.2022
Кардиолог объяснила, когда учащение пульса опасно
27.04.2022
Toyota Land Cruiser сгорел на трассе в Павлодарской области
27.04.2022
Главная Топ LIVE Все