Пыльная буря, гроза и ураганный ветер ожидаются в Казахстане

Днем на северо-западе Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер юго-западный на северо-западе, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге Карагандинской области – ветер восточный, юго-восточный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Днем в горах Туркестанской области – гроза. На севере, западе области – пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области и в горных районах, 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Туркестане ночью и утром – пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области – ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области – гроза.