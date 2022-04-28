Спасатели эвакуировали пожилого туриста с травмой бедра из ущелья Алма-Арасан

Не способного самостоятельно передвигаться человека нашли лежащим на склоне горы в 18:55. Оказав на месте первую доврачебную помощь, спасатели передали его бригаде службы «103» для дальнейшего осмотра и доставки в стационар города. Пресс-служба ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» аппарата акима города Алматы

Фото: Служба спасения города Алматы

Как выяснилось, мужчина приехал в ущелье днем на прогулку, а вечером, спускаясь вниз по склону, оступился и получил травму бедра.