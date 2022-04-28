США не позволят России использовать нефть и газ для ухода от санкций – Байден

Также, пишет ТАСС, он прокомментировал ситуацию вокруг прекращения Россией поставок природного газа в Болгарию и Польшу.

Данные действия доказывают, что энергоносители – это не просто сырьевой товар, который Россия продает для удовлетворения потребностей других стран, а оружие, которое она использует против тех, кто противостоит ее агрессии. Позвольте мне четко заявить, что мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы обойти санкции, – заявил Байден.

По словам Байдена, США ведут переговоры с другими странами, чтобы обеспечить Европу необходимыми ресурсами.

Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония, Катар и другие, чтобы поддержать наши усилия по оказанию помощи европейским союзникам, – заявил глава США.