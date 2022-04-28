23:53 28.04.2022
Кишечную палочку нашли в водопроводной воде в Акмолинской области
Фото: pixabay
Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Акмолинской области были исследованы 152 пробы, из них по бактериологическим показателям не соответствовало 22 пробы, удельный вес несоответствия составил 14,5%, передает Zakon.kz.
Уточняется, что на санитарно-химические показатели исследовано 203 пробы воды, из них 30 проб оказались выше предельно допустимой концентрации, что составляет 14,7% удельного веса.
Самый большой процент несоответствия приходится на Коргалжинский район, где выявлены общие колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки – ред.), общее микробное число, мутность и цветность, – говорится в сообщении.
Проверка была проведена «в целях обеспечения в паводковый период санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Специалисты центра экспертизы отметили, что для обеспечения безопасности питьевой воды необходимо проводить профилактические чистки и дезинфекции, содержать в чистоте прилегающую территорию.
Стоит учесть, что бытовые фильтры улучшают вкусовые качества водопроводной питьевой воды и избавляют от минеральных соединений. Однако если вода имеет бактериальное загрязнение, то бытовые фильтры не помогут. Поэтому на период паводка рекомендуется употреблять только кипяченную или бутилированную воду, – уточнили эксперты.