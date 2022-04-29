Рекордный рост цен ожидают жители Германии

Согласно прогнозу, пишет lenta.ru, по итогам апреля потребительские цены поднимутся на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. На годовом уровне сильно поднимаются цены на энергию — в апреле рост доходит до 35,3%, а стоимость продуктов питания растет до 8,5%.

Отмечается, что в связи с напряженной геополитической ситуацией в мире, экономика страны особенно страдает из-за затрат на импортируемые товары, а компании и домохозяйства сталкиваются с растущими ценами на энергоресурсы. Кроме того, Берлин оказался в неопределенной ситуации в связи с приостановкой поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию.

Канцлер страны Олаф Шольц уже заявил, что не исключает прекращения поставок газа, если Москва в какой-то момент времени примет соответствующее решение. Он предложил не гадать, что предпримет Россия, так как на эти темы можно только спекулировать.