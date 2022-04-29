Жители СКО опасаются попадания в магазины погибшей в озере рыбы

По подсчетам специалистов, в озере погибло около центнера рыбы, сообщает КТК.

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Причину случившегося выясняют сотрудники Департамента экологии региона.

По предварительной версии, пелядь погибла еще зимой из-за засухи. Как уточняется, в последние годы в водоемах на севере страны стало меньше воды. И во время морозов она промерзает до самого дна.

Рыбные инспекторы утверждают, что погибшую пелядь уже собрали и уничтожили. По их словам, продажа такого товара исключена.