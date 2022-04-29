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00:52 29.04.2022

Жители СКО опасаются попадания в магазины погибшей в озере рыбы

глаз Фото: pixabay
Люди обнаружили сложенными на берегу озера Куспек тушки пеляди и обратились за разъяснением к местным властям, передает Zakon.kz.

По подсчетам специалистов, в озере погибло около центнера рыбы, сообщает КТК.

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Причину случившегося выясняют сотрудники Департамента экологии региона.

По предварительной версии, пелядь погибла еще зимой из-за засухи. Как уточняется, в последние годы в водоемах на севере страны стало меньше воды. И во время морозов она промерзает до самого дна.

Рыбные инспекторы утверждают, что погибшую пелядь уже собрали и уничтожили. По их словам, продажа такого товара исключена.

В 2021 году пользователем было зарыблено – личинки сиговых для однолетнего нагула данного вида рыбы. Пользователь намеревался сохранить данную рыбу на следующий год. Он проводил мелиоративные работы, то есть аэрацию, бурил лунки, перекачку воды помпой, но данные работы не помогли. То, что кучки собранные на водоеме, это уже сам пользователь собирал ее для того, чтобы ее утилизировать. Руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов
Елена Беляева
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