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Законодательство РК
01:38 29.04.2022

Потасовка между демонстрантами и полицией произошла в Ереване

Армения Фото: pixabay
Митингующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стычку удалось прекратить после вмешательства лидера оппозиционной фракции «Честь имею», бывшего главы СНБ Артура Ванецяна, передает Zakon.kz.
Мне сообщили, что причиной инцидента стало то, что один из полицейских ударил демонстранта... Власти находятся в агонии и идут на отчаянные шаги... Я призываю силовиков не идти на провокации, – цитируют РИА Новости слова Ванецяна.

Отмечается, что после столкновения десятки человек были доставлены в полицейские отделения.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

Как сообщается, Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

Елена Беляева
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