Потасовка между демонстрантами и полицией произошла в Ереване

Мне сообщили, что причиной инцидента стало то, что один из полицейских ударил демонстранта... Власти находятся в агонии и идут на отчаянные шаги... Я призываю силовиков не идти на провокации, – цитируют РИА Новости слова Ванецяна.

Отмечается, что после столкновения десятки человек были доставлены в полицейские отделения.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

Как сообщается, Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.