Умер актер из сериала «Бедная Настя»

Фото: кадр из сериала «Чужие и близкие»

Как пишет gazeta.ru, о трагедии сообщила актриса Елена Ксенофонтова.

Известно, что рак языка актеру диагностировали уже на последней стадии.

Карякин родился в 1972 году в Томске. Окончил актерский факультет школы-студии МХАТ (курс Авангарда Леонтьева). В разные годы служил в Московском новом драматическом театре, Московском театре имени Гоголя и в театре «Амадей».

Дебютом актера в кино стала роль Алеши в популярном телесериале «Мелочи жизни». Зрителям он известен по ролями в сериалах «Высший пилотаж», «Бедная Настя», «Ключи от бездны» и полнометражных фильмах «Атлантида», «Сверчок за очагом».