Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:32 29.04.2022

На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело

Жан Лассаль выборы президента Фото: pixabay
Жану Лассалю грозит штраф в размере 15 тысяч евро, до года тюрьмы и лишение депутатского мандата за влияние на результаты голосования, сообщает Zakon.kz.

Власти юга Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, сообщает France Bleu Béarn Bigorre.

66-летнего депутата и лидера партии «Будем сопротивляться!» обвиняют в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на результат голосования.

Сообщается, что в день второго тура президентских выборов Лассаль публично заявил, что воздерживается от голосования. Таким образом он повлиял на других избирателей, что запрещено в день голосования.

27 апреля конституционный совет аннулировал результаты выборов в коммуне. Прокурор города По приняла решение об уголовном преследовании политика. Лассалю грозит штраф в размере 15 тыс. евро, до года тюрьмы и лишение депутатского мандата.

В первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13% голосов. 25 апреля стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100% бюллетеней победу одержал Эмманюэль Макрон.

Данияр Кунафин
Франция
Назначен новый аким Кызылорды
28.04.2022
Токаев назначил замсекретаря Совбеза РК
28.04.2022
Избегают серьезных отношений: назван Топ-4 знаков зодиака
28.04.2022
Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава
28.04.2022
Когда завершится учебный год и начнутся экзамены в школах
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все