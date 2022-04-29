На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело

Власти юга Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, сообщает France Bleu Béarn Bigorre.

66-летнего депутата и лидера партии «Будем сопротивляться!» обвиняют в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на результат голосования.

Сообщается, что в день второго тура президентских выборов Лассаль публично заявил, что воздерживается от голосования. Таким образом он повлиял на других избирателей, что запрещено в день голосования.

27 апреля конституционный совет аннулировал результаты выборов в коммуне. Прокурор города По приняла решение об уголовном преследовании политика. Лассалю грозит штраф в размере 15 тыс. евро, до года тюрьмы и лишение депутатского мандата.

В первом туре выборов президента Франции Лассаль набрал 3,13% голосов. 25 апреля стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100% бюллетеней победу одержал Эмманюэль Макрон.