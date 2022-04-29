07:00 29.04.2022
Антитеррористические учения пройдут в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Граждан призвали отнестись к учениям с пониманием, соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.
29 апреля с 08:00 до 14:00 в Нур-Султане пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Казинформ.
Учения пройдут на территории технического пассажирского парка АО «КТЖ» (конец улицы Шу, в районе пересечения проспекта аль-Фараби – улицы Кошкарбаева).
Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.Оперативный штаб по борьбе с терроризмом Нур-Султана
По информации оперштаба, предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.
Граждан призвали отнестись к учениям с пониманием, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.