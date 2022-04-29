Антитеррористические учения пройдут в Нур-Султане

29 апреля с 08:00 до 14:00 в Нур-Султане пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Казинформ.

Учения пройдут на территории технического пассажирского парка АО «КТЖ» (конец улицы Шу, в районе пересечения проспекта аль-Фараби – улицы Кошкарбаева).

Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Оперативный штаб по борьбе с терроризмом Нур-Султана

По информации оперштаба, предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.

Граждан призвали отнестись к учениям с пониманием, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.