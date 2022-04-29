Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:43 29.04.2022

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

сбой в телеграм Фото: pixabay
Большинство пользователей жаловалось на проблемы в подключении к серверу, на работу приложения и на сложности в получении сообщений, сообщает Zakon.kz.

В работе мессенджера Telegram наблюдались сбои, следует из данных Downdetector.

По состоянию на 06:16 по времени Нур-Султана было зафиксировано 518 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство пользователей (52%) жаловалось на проблемы в подключении к серверу, еще 33% — на работу приложения, 15% — на сложности в получении сообщений.

О неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Киеве.

Судя по информации с карты сбоев, пользователи из Казахстана проблем не испытывали.

Данияр Кунафин
Россия Украина
Назначен новый аким Кызылорды
28.04.2022
Токаев назначил замсекретаря Совбеза РК
28.04.2022
Избегают серьезных отношений: назван Топ-4 знаков зодиака
28.04.2022
Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава
28.04.2022
Когда завершится учебный год и начнутся экзамены в школах
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все