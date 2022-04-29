07:43 29.04.2022
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса
Фото: pixabay
Большинство пользователей жаловалось на проблемы в подключении к серверу, на работу приложения и на сложности в получении сообщений, сообщает Zakon.kz.
В работе мессенджера Telegram наблюдались сбои, следует из данных Downdetector.
По состоянию на 06:16 по времени Нур-Султана было зафиксировано 518 отчетов о сбоях в работе мессенджера.
Большинство пользователей (52%) жаловалось на проблемы в подключении к серверу, еще 33% — на работу приложения, 15% — на сложности в получении сообщений.
О неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Киеве.
Судя по информации с карты сбоев, пользователи из Казахстана проблем не испытывали.