Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

В работе мессенджера Telegram наблюдались сбои, следует из данных Downdetector.

По состоянию на 06:16 по времени Нур-Султана было зафиксировано 518 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство пользователей (52%) жаловалось на проблемы в подключении к серверу, еще 33% — на работу приложения, 15% — на сложности в получении сообщений.

О неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Киеве.

Судя по информации с карты сбоев, пользователи из Казахстана проблем не испытывали.