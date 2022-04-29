Подозреваемого в воровстве детских вещей задержали в Темиртау

Подозреваемого в серийном воровстве 31-летнего мужчину задержали в Темиртау.

19 апреля в Восточный отдел полиции УП Темиртау обратилась 36-летняя жительница. Она рассказала, что ее 14-летние сыновья посещают одно из оздоровительных учреждений.

Во время последнего посещения неизвестный проник в раздевалку и похитил вещи детей, а также спортивный инвентарь. Сумма ущерба составила 50 тысяч тенге.

22 апреля сотрудники криминальной полиции задержали 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Во время досудебного расследования полицейские установили причастность подозреваемого к трем аналогичным преступлениям. Все они были совершены в оздоровительном центре.

6 апреля мужчина из незапертого шкафчика раздевалки украл сотовый телефон стоимостью 129 тысяч тенге, принадлежащий первокласснице. Девочка в это время находилась на тренировке в плавательном бассейне.