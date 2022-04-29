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Законодательство РК
10:01 29.04.2022

ЧП с краном в Нур-Султане: хозяин квартиры рассказал подробности

ЧП в Нур-Султане, разбитая квартира Фото: pixabay
В Нур-Султане 28 апреля стрела автокрана рухнула на многоэтажку и проломила окно в квартиру. Хозяин разбитой краном квартиры рассказал подробности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете телеканала «Астана», жильцы квартиры отделались легким испугом. На время ремонта семье арендуют жилье.

Я до сих пор в шоке. Супруга как раз кушать готовила. Возле нее рядом упал этот кран. Двое в школе были, двое – дома. Маленькие сейчас на улице сидят. Канат Байниятов, хозяин квартиры

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В Комитете промышленной безопасности МЧС РК прокомментировали инцидент.

«По предварительным данным, при подаче строительных материалов на рабочую зону провалились в грунт задние опоры, в результате устойчивость автомобильного крана была нарушена, груз ушел вперед. Стрела автокрана пробила окно квартиры, расположенной на шестом этаже. Пострадавших нет», – отметили в пресс-службе.

Анастасия Московчук
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