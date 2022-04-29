ЧП с краном в Нур-Султане: хозяин квартиры рассказал подробности

Как отмечено в сюжете телеканала «Астана», жильцы квартиры отделались легким испугом. На время ремонта семье арендуют жилье.

Я до сих пор в шоке. Супруга как раз кушать готовила. Возле нее рядом упал этот кран. Двое в школе были, двое – дома. Маленькие сейчас на улице сидят. Канат Байниятов, хозяин квартиры

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В Комитете промышленной безопасности МЧС РК прокомментировали инцидент.