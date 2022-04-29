Как в Нур-Cултане отметят День единства народа Казахстана

1 мая на площадке выставки ЭКСПО в столице пройдет спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана.

Горожане смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. Победителей наградят ценными призами.

Вместе с тем в этот день на четырех площадках будут организованы концертные программы с участием творческих коллективов и артистов столицы.

Концерты пройдут на площади перед ЭКСПО, на Аллеях писателей и Demalys Promenade, в Студенческом парке.

1 мая в Музыкальном театре юного зрителя покажут мюзикл «Шәмші», а столичный театр кукол представит концертную программу «Алдар и его друзья».

Цирковую программу онлайн 30 апреля и 1 мая на своих страницах в соцсетях покажут артисты Столичного цирка. Вместе с тем все подведомственные учреждения Дирекции объединенных музеев города в официальных аккаунтах будут поздравлять казахстанцев с праздником и делиться познавательной информацией об этой знаменательной дате.

В честь праздника в районных акиматах пройдут награждения многодетных матерей нагрудными подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

1 мая акимат района Есиль организует День открытых дверей с бесплатной экскурсией в оранжерейном комплексе «Ботанический сад», а акимат района Байконыр проведет посадку деревьев с участием представителей этнокультурных объединений.

Кроме того, на страницах районных акиматов в социальных сетях к Первомаю проведут Челленджер по чтению стихотворений на разных языках мира, конкурс рисунков среди школьников «Казахстан – наш общий дом».

29 апреля в школах-гимназиях № 5 и 68 пройдет единый урок « Ынтымағы жарасқан – көпұлтты Қазақстан», «Қазақсатан – достық мекені», в этот же день во Дворце школьников им. М. Утемисова состоится награждение победителей интеллектуальной игры среди детей разных этносов. А в школе-лицее № 60 наградят лучших участников смотра презентаций книжно-иллюстративных выставок «Бір шаңырақ астында».

Кроме того, 29 апреля в Паралимпийском тренировочном центре будет организован открытый городской турнир по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями.

Концертные программы в честь Дня единства пройдут также в центрах социального обслуживания «Шарапат» и «Нұрлы жүрек», Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1 мая концерт организуют и в кризисном центре «Үміт».

В детской художественной школе столицы с 29 апреля по 1 мая работает панорамная выставка «Дружба народа – единство страны».

Вместе с тем в честь праздника в городе проводятся спортивные соревнования по футболу, состязания по национальным видам спорта «Спорт – менің таңдауым», а также турниры по баскетболу, волейболу и футболу в рамках проекта «Нет молодежи NEET». В школе искусств № 2 подведут итоги и наградят победителей экспозиции искусств «Достық бұлағы».

30 апреля состоится торжественное закрытие творческого фестиваля «Шаттық», где станут известны имена обладателей первых премий по всем категориям.

В эти дни свои видеопоздравления также записывают руководители, представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана города.

1 мая во Дворце школьников им. М. Утемисова воскресные школы организуют Челленджер «Мен, сен, ол, бәріміз – тұтас елдің сәніміз». Концертная программа «Көп ұлтты, тату елім – Қазақстан» состоится в Детской музыкальной школе № 1, в это же время в парке «Жетісу» с концертом выступят представители этнокультурных объединений столичной АНК.

В Доме дружбы проведут прямой эфир студии «ANK Live», приуроченный ко Дню единства народа Казахстана, а в детско-юношеской спортивной школе № 7 – турнир по тоғызқұмалақ и қазақша күрес.

Дирекция объединенных музеев к празднику представит выставку «Национальное единство – великое богатство», проведет онлайн-урок «Единство Казахстана – в дружбе народов!».

В парке «Жетісу» юные жители и гости города смогут проявить себя на соревнованиях по национальным видам спорта среди детей. Сильнейшие участники получат памятные подарки и награды.

В дворовом клубе «Тамерлан» тоже не обошли знаменательную дату, в честь которой там проведут шахматный турнир среди воспитанников трех ДК – «Тамерлан», «Береке» и «Байтерек».

Во Дворце «Жастар» в этот день можно будет посетить праздничную программу «Достық – біздің тірегіміз», а 2 мая Государственный театр танца «Наз» приглашает зрителей на концерт «Қазақстан – достықтың киелі бесігі».

Серию мероприятий подготовила в честь праздника единства городская Централизованная библиотечная система.

28 апреля в массовой библиотеке № 9 в рамках программы «Парасат жолы» состоится беседа-обзор «Мы едины и дружны», днем позже в детской библиотеке № 9 проведут литературный час «Мы один народ, одна страна», а детская библиотека № 8 организует хоровод дружбы «Всем мы место здесь найдем, Казахстан – наш общий, добрый дом!».

В массовой библиотеке № 7 организуют праздничный флешмоб «Достық әнін шырқайық» и час патриотизма «Татулық – достықтың киелі бесігі», детская библиотека № 5 приглашает на литературный карнавал «Мы – один народ, мы – одна страна». В этнографический круиз «Народов дружная семья» предлагает отправиться детская библиотека № 4, а детская библиотека № 8 приглашает присоединиться к хороводу дружбы «Всем мы место здесь найдем, Казахстан – наш общий, добрый дом!». В массовой библиотеке № 5 готовят билиоэкспозицию «Единство, согласие, мир», а в массовой библиотеке № 10 – выставку-панораму «Ұлт бірлігі – ұлы байлық».