OPPO презентовала очередное поколение смартфонов Reno

Смартфон получил необычные функции и весьма интересный дизайн. Подобного не было ни у OPPO, ни у конкурентов.

Эта линейка у OPPO ориентирована на молодых и креативных. Впрочем, это совсем не мешает смартфонам Reno быть востребованными и среди всех других категорий покупателей – подкупает высокая надежность и отличные потребительские свойства.

Как и годом ранее, казахстанское представительство OPPO выбрало местом проведения ивента огромную виртуальную студию – под стать уровню бренда и бренд-амбассадора. Кроме того, подобного рода технологии для проведения презентаций в нашей стране впервые.

Обычно технологические компании ограничиваются залами с сценой и экраном – «а-ля Стив Джобс». Но OPPO, определенно, опередил здесь всех. Также компания уже несколько лет сотрудничает со всемирно известным певцом.

И в этот раз Димаш Кудайберген участвовал в презентации. Он также протестировал новинку и рассказал, какие функции ему понравились.

Во время съемок рекламного ролика Reno7 я использовал его. Он очень стильный и красивый, по дизайну тоже понравился. И я был приятно удивлен функцией микролинзы. Димаш Кудайберген

Фото: OPPO

Каждое новое поколение Reno – это множество функций для создания качественного контента. В этот раз их еще больше. Оттого и слоган модели – «Лучший для контента. Без ограничений».

Есть у смартфона возможность, которую точно можно расценивать как wow-фактор. Это микролинза. Увеличение 15х и 30х. Так что легко можно будет разглядеть этот мир в подробностях. Можно запечатлеть и мельчайшие детали ювелирных изделий, и рисунок нитей красивой ткани, и вообще – что угодно, что не может различить человеческий глаз.

Пожалуй, режим «микроскоп» пригодится даже школьникам: на уроках биологии или географии они смогут очень хорошо разглядеть какой-нибудь наглядный методический материал вроде насекомых или образцов горных пород.

Главный сенсор блока основных камер на 64 МП: четкие фото обеспечены. Для любителей художественных снимков есть функция Bokeh Flare Portrait. Она позволяет получить очень атмосферные кадры – как со светосильной оптикой зеркальных камер. Впрочем, не менее хороша и селфикамера. В ней использован флагманский сенсор IMX709, который инженеры OPPO создавали совместно со специалистами Sony.

Дело в том, что для получения по-настоящему качественных изображений нужно больше света. Днем — это не проблема, но ночью или в темном помещении его недостаточно. Потому в матрицу были добавлены W-пиксели. Они чисто белые и с большой чувствительностью, это и обеспечивает качество фото при слабом освещении.

Фото: OPPO

И, конечно, Reno7 радует внешним видом. Вообще компания всегда старается сделать дизайн смартфонов максимально стильными и, что называется, премиальным. И в этот раз тоже удалось удивить. Экстерьер Reno7 называется Ультратонкий ретродизайн. Точеные формы и четкие грани создают мощное ощущение основательности – в руке смартфон лежит потрясающе. А покрытие крышки аккумулятора оранжевой версии – это первое в отрасли применение технологии «кожа и стекловолокно». Поверхность выглядит, как кожа, и наощупь тоже, как кожа.

Компания успешно работает в Казахстане. И уже который год в лидерах рынка. Об этом на презентации рассказала Ботагоз Карибаева, руководитель отдела развития бренда OPPO Kazakhstan.

В Казахстане OPPO любят и ценят. Мы отлично видим это по количеству проданных экземпляров, по запросам в соцсетях: люди интересуются не только смартфонами, но также желают получить другие товары под брендом OPPO. Как они пишут: «чтобы все было именно OPPO». Ботагоз Карибаева

Фото: OPPO

Стоимость Reno7 219 990 тенге, старт продаж сегодня. Новое поколение OPPO Reno7 порадует и молодых любителей съемки фото и видео для соцсетей, и их родителей, которые оценят, к примеру, экраны с функцией заботы о глазах. И уж точно всем должна понравиться быстрая зарядка, стильный дизайн и надежность OPPO. Первые покупатели также смогут выиграть множество призов, самые весомые из которых – путевки на отдых.

Все подробности на официальном Instagram-аккаунте.

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