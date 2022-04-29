11:00 29.04.2022
«Новый взгляд на песню»: Дима Билан и МакSим записали ремикс
Фото: pixabay
Заслуженный артист России Дима Билан и певица МакSим записали совместный ремикс на композицию «Знаешь ли ты», сообщает Zakon.kz.
Певец на странице в Instagram поделился впечатлениями.
Не побоюсь этого слова – легендарный дуэт! Наш c МакSим новый взгляд на песню «Знаешь ли ты». Музыка, разливающаяся ностальгическим теплом, которая 16 лет назад покорила сердце каждого, возрождается вновь! Романтика ворвалась в чат! – говорится в публикации.
Комментаторы с восторгом восприняли известие.
Стоит отметить, что слова и музыка песни написаны самой МакSим.
Песня «Знаешь ли ты» – это исповедь. Она выстрадана, в ней весь мой печальный жизненный опыт. Я долго не могла исполнять ее на публике.МакSим