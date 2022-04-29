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11:00 29.04.2022

«Новый взгляд на песню»: Дима Билан и МакSим записали ремикс

совместный трек Фото: pixabay
Заслуженный артист России Дима Билан и певица МакSим записали совместный ремикс на композицию «Знаешь ли ты», сообщает Zakon.kz.

Певец на странице в Instagram поделился впечатлениями.

Не побоюсь этого слова – легендарный дуэт! Наш c МакSим новый взгляд на песню «Знаешь ли ты». Музыка, разливающаяся ностальгическим теплом, которая 16 лет назад покорила сердце каждого, возрождается вновь! Романтика ворвалась в чат! – говорится в публикации.

Комментаторы с восторгом восприняли известие.

Стоит отметить, что слова и музыка песни написаны самой МакSим.

Песня «Знаешь ли ты» – это исповедь. Она выстрадана, в ней весь мой печальный жизненный опыт. Я долго не могла исполнять ее на публике.МакSим
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