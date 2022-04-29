Могут ли россияне, получившие вид на жительство, платить единый совокупный платеж

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили, что согласно статье 774 Налогового кодекса, плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП) являются физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, которые уплатили единый совокупный платеж, не используют труд наемных работников и оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, или реализуют исключительно физлицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.

Вместе с тем не признаются в качестве плательщиков ЕСП:

лица, осуществляющие указанные виды деятельности на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления; лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища; лица, занимающиеся частной практикой; иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов; лица, имеющие госрегистрацию в качестве ИП.

В КГД также отметили, что согласно закону «О правовом положении иностранцев», постоянно проживающими в РК признаются иностранные граждане и лица без гражданства, получившие на то разрешение и вид на жительство иностранного гражданина, либо удостоверение лица без гражданства, выданные органами внутренних дел.

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство, не вправе применять ЕСП, за исключением случаев, предусмотренных ратифицированными международными договорами, – резюмировали в Комитете госдоходов.

Однако на этот ответ последовал еще один вопрос, в котором говорится, что между РФ и РК имеется международный договор о правовом статусе граждан РК, постоянно проживающих на территории РФ, и граждан РФ, постоянно проживающих на территории РК, подписанный в Москве 20 января 1995 года, согласно которому на гражданина одной стороны, постоянно проживающего на территории другой стороны, не распространяются ограничения в правах или дополнительные обязанности, которые установлены или могут быть установленными для иностранных граждан в стороне проживания.

Почему при наличии указанного выше ратифицированного договора между РК и РФ граждане РФ, постоянно проживающие в РК, не признаются в качестве плательщиков единого совокупного платежа? – прозвучал вопрос.

На что в КГД пояснили, что согласно закону о правовом положении иностранцев, иностранцы в Казахстане имеют все права и свободы, а также несут все обязанности, установленные Конституцией, и в соответствии с законами РК и международными договорами, ратифицированными республикой.

Иностранцы облагаются налогами и сборами в РК на общих основаниях с гражданами РК, если иное не предусмотрено законодательством и международными договорами РК (статья 17 Закона).

Если же международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Налоговом кодексе, применяются правила указанного договора.

Так, согласно статье 4 «Договора о правовом статусе граждан одного государства, постоянно проживающих на территории другого государства» от 28 апреля 1998 года, заключенного между Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией, постоянный житель пользуется такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане страны проживания с изъятиями, установленными указанным Договором и Конституциями сторон.

Договором установлено, что на гражданина одной страны, постоянно проживающего на территории другой страны-участницы договора, не распространяются ограничения в правах или дополнительные обязанности, которые установлены для иностранных граждан в стране проживания. Договор вступил в силу для Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана 3 июля 2007 года.

Вместе с тем для РФ Договор не вступил в силу по причине невыполнения ею внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Договора в силу. В связи с чем положения Договора не распространяются на граждан РФ, постоянно проживающих на территории РК. Комитет госдоходов МФ РК

В Комитете госдоходов также сообщили, что Договор о правовом статусе граждан РК, постоянно проживающих на территории России, и граждан РФ, постоянно проживающих на территории Казахстана, вступил в силу 26 июля 1997 года.

Согласно статье 16, Договор действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу и автоматически продлевается на последующий период, если ни одна из сторон не заявит об обратном за 6 месяцев до истечения указанного срока.

Таким образом, срок действия Договора в общей сложности составляет 10 лет, и он утратил силу 26 июля 2007 года.