В Казахстане растет число коррупционных преступлений – исследование

Треть всех зарегистрированных коррупционных преступлений, как отмечено в отчете Finprom.kz, пришлась на получение взятки: 246 случаев – сразу на 48,2% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку по «популярности» у коррупционеров заняла дача взятки: 198 нарушений, плюс 14,5%. Далее идет присвоение или растрата вверенного чужого имущества: 88 случаев, плюс 31,3% за год.

Среди частых нарушений в секторе также оказались злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

К взяточничеству относятся получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве. С начала года в секторе зарегистрировали 459 случаев – на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В региональном разрезе непосредственно по взяточничеству «лидирует» Алматинская область: 67 случаев, годовой рост – сразу в 2,4 раза. В число антилидеров также попали Алматы (57 случаев, плюс 42,5%) и Нур-Султан (47 случаев, минус 11,3%), – говорится в исследовании.

Лучше всего в этом плане обстоят дела в Кызылординской области: всего 5 случаев против 11 годом ранее.