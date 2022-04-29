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11:37 29.04.2022

Почти 12 часов тушили крупный пожар в Павлодарской области

теренколь, павлодарская область, сухая трава, камыш, пожар, дчс Фото: unsplash
В Павлодарской области произошел крупный пожар, который тушили почти 12 часов. Общая площадь возгорания составила 24 га – горели сухая трава и камыш, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в районе с. Теренколь поступило 28 апреля в 19:12.

Вблизи с. Теренколь на открытой территории происходило возгорание сухой травы, камыша на трех разрозненных очагах: 7 га, 8 га, 9 га.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что общая площадь пожара составила 24 га.

Проезда не было. Возгорание было ликвидировано в 06:00. Причина и ущерб устанавливаются.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

На место выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Павлодарской области. Дополнительно в тушении участвовали пять человек местных исполнительных органов и один водовоз, 15 человек добровольных противопожарных формирований, 10 человек лесхоза с. Теренколь.

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