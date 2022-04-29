Почти 12 часов тушили крупный пожар в Павлодарской области

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в районе с. Теренколь поступило 28 апреля в 19:12.

Вблизи с. Теренколь на открытой территории происходило возгорание сухой травы, камыша на трех разрозненных очагах: 7 га, 8 га, 9 га. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что общая площадь пожара составила 24 га.

Проезда не было. Возгорание было ликвидировано в 06:00. Причина и ущерб устанавливаются. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области