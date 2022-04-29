11:59 29.04.2022
Нельзя поддаваться на провокации извне – Токаев
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о провокаторах, пытающихся подорвать единство страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики, — сказал Касым-Жомарт Токаев на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Глава государства отметил, что всем нужно помнить о мире и единстве, без которых нет никакого будущего.
Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть. Нельзя поддавать на провокации извне. Наша родина должна быт высшей ценностью, и мы должны работать на эту цель.Касым-Жомарт Токаев