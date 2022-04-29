12:15 29.04.2022
Касым-Жомарт Токаев призвал журналистов быть объективными
Фото: Zakon.kz
Задача отечественных СМИ заключается в беспристрастном и оперативном информировании сограждан о ситуации в стране и мире, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Наши журналисты выполняют важнейшую миссию по консолидации нации вокруг казахстанских ценностей, укреплению нашей государственности и единству народа... Действительно, в наше время большое распространение получили так называемые фейк-ньюс, другими словами – дезинформация. Существует специальное направление – так называемая направленная дезинформация, которая преследует цель – подрыв национального единства применительно к Казахстану. Мы должны быть очень бдительными в этом отношении и не поддаваться на провокации.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, в Казахстане печатные издания, радио, телевидение, в целом, «объективно освещают в сфере межэтнических отношений».
Но мы видим и то, что последние события в мире порой дезориентируют наше общество в информационном плане. Принципиально важно, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался нашими национальными интересами, национальными интересами Казахстана, принципами казахстанского патриотизма. Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут – таков наш мир, такова его природа – использовались для разжигания межэтнической розни в формировании линии разлома среди наших граждан.Касым-Жомарт Токаев