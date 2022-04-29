Касым-Жомарт Токаев призвал журналистов быть объективными

Наши журналисты выполняют важнейшую миссию по консолидации нации вокруг казахстанских ценностей, укреплению нашей государственности и единству народа... Действительно, в наше время большое распространение получили так называемые фейк-ньюс, другими словами – дезинформация. Существует специальное направление – так называемая направленная дезинформация, которая преследует цель – подрыв национального единства применительно к Казахстану. Мы должны быть очень бдительными в этом отношении и не поддаваться на провокации. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, в Казахстане печатные издания, радио, телевидение, в целом, «объективно освещают в сфере межэтнических отношений».