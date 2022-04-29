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Законодательство РК
12:29 29.04.2022

Развивать этномедиацию поручил Касым-Жомарт Токаев

Казахстан, Токаев, АНК, этномедиация, предложения Фото: assembly.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии АНК предложил создать учебный центр этномедиации, где будут проходить подготовку госслужащие районного уровня, передает корреспондент Zakon.kz.
Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации. Эта работа заслуживает одобрения, это совершенно новый подход к делу. Необходимо поставить данную работу на конкретную прикладную основу. Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство госслужащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом Ассамблеи представить системные предложения по данному вопросу. Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил уверенность, что медиаторы, подготовленные Ассамблеей, внесут значительный вклад в снижение уровня насилия в обществе, эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений, а также профилактику преступлений против женщин и детей.

Считаю, что для более результативной работы по защите прав человека Ассамблее необходимо организовать тесное взаимодействие с Уполномоченным по правам человека. Тем более что этот институт в соответствии с начатой конституционной реформой в скором времени может получить конституционный статус.Касым-Жомарт Токаев
Оксана Скибан
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