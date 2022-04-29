Развивать этномедиацию поручил Касым-Жомарт Токаев

Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации. Эта работа заслуживает одобрения, это совершенно новый подход к делу. Необходимо поставить данную работу на конкретную прикладную основу. Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство госслужащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, секретариатом Ассамблеи представить системные предложения по данному вопросу. Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил уверенность, что медиаторы, подготовленные Ассамблеей, внесут значительный вклад в снижение уровня насилия в обществе, эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений, а также профилактику преступлений против женщин и детей.