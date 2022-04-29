Американские туристы спровоцировали панику в аэропорту Тель-Авива
Как уточняет издание SeeEgy, неразорвавшийся снаряд в упакованном багаже американской семьи обнаружили инспекторы службы безопасности. Власти аэропорта сообщили, что мужчина, у которого был найден боеприпас, предпринял попытку скрыться, получил травмы и доставлен в больницу.
Его семье разрешили сесть в самолет после допроса сотрудниками службы безопасности. Туристы объяснили, что нашли снаряд во время посещения Голанских высот, и решили увезти его домой в качестве сувенира.
Вероятнее всего, найденный американцами снаряд пролежал в земле около 60 лет, так как на территории Голанских высот в 1967 и 1973 годах проходили боевые действия между Израилем и Сирией.
Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть контролируется Израилем, а восточная часть — Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.