Американские туристы спровоцировали панику в аэропорту Тель-Авива

Как уточняет издание SeeEgy, неразорвавшийся снаряд в упакованном багаже американской семьи обнаружили инспекторы службы безопасности. Власти аэропорта сообщили, что мужчина, у которого был найден боеприпас, предпринял попытку скрыться, получил травмы и доставлен в больницу.

Его семье разрешили сесть в самолет после допроса сотрудниками службы безопасности. Туристы объяснили, что нашли снаряд во время посещения Голанских высот, и решили увезти его домой в качестве сувенира.