Более полумиллиарда тенге задолжали алматинцы за отопление и горячую воду

По состоянию на 1 января 2022 года предприятию недоплатили 1,196 млрд тенге за оказанные услуги. Большую часть из этой суммы — 655 млн тенге – должны выплатить жители-должники. Юридические лица задолжали 458 млн тенге.

При сравнении с аналогичным периодом прошлого года (1,610 млрд тенге) снижение дебиторской задолженности составило 414 млн тенге, или 25,7%. Снижение дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по населению на 148 млн тенге, по юридическим лицам – на 275 млн тенге. При этом по бюджетным организациям дебиторская задолженность увеличилась на 8 млн тенге. Пресс-служба «Алматинские тепловые сети»

Генеральный директор ТОО «Алматинские тепловые сети» Куаныш Бейсенбинов в ходе публичных слушаний по ежегодному отчету за 2021 год перед населением рассказал, что с 15 апреля по 31 октября 2021 года предприятием проведена акция по списанию пени в случае оплаты основного долга за тепловую энергию в полном объеме согласно протокольному поручению экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.