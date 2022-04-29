13:21 29.04.2022
Антикор расследует факт доведения до самоубийства пресс-секретаря ДП Шымкента
Фото: Zakon.kz
Агентство РК по противодействию коррупции расследует факт доведения до самоубийства пресс-секретаря Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеевой, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование по факту доведения до покушения на самоубийство (ст. 105 ч. 1 УК РК) пресс-секретаря Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеевой, – говорится в сообщении.
Как отметили в Антикоррупционной службе, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.