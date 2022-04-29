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Законодательство РК
13:21 29.04.2022

Антикор расследует факт доведения до самоубийства пресс-секретаря ДП Шымкента

шымкент, дп, пресс-секретарь, молдир бекеева, самоубийство, доведение, антикор, комментарий Фото: Zakon.kz
Агентство РК по противодействию коррупции расследует факт доведения до самоубийства пресс-секретаря Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеевой, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование по факту доведения до покушения на самоубийство (ст. 105 ч. 1 УК РК) пресс-секретаря Департамента полиции Шымкента Молдир Бекеевой, – говорится в сообщении.

Как отметили в Антикоррупционной службе, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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