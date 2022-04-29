В Нур-Султане разработали правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования

В частности, предусматривается, что при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования города необходимо:

проводить общественные обсуждения открыто и публично, учитывать мнение общественных слушателей; соблюдать действующие на территории республики нормативно-технические требования, Генеральный план города; создать комфортную среду в соответствии с социально-экономической стратегией мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город»; осуществлять проектирование общественных пространств, реконструкций улиц и дворов с учетом мнения горожан; компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности; обеспечивать комплексную безопасность территории и ее защиту от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществлять развитие города Нур-Султана по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки; обеспечивать градостроительными и архитектурными методами нормативную и естественную проветриваемость территории города, инсоляцию и защищенность от средового шума; проектирование застройки территории города (допустимая этажность, конфигурация и размещение зданий, плотность застройки) проводить согласно разработанной карте ветрового режима для обеспечения комфортности проживания населения и улучшения экологической обстановки в городе.

К условиям застройки в зонах особого градостроительного регулирования относятся:

допустимая этажность в соответствии с высотным регламентом, устанавливаемая действующими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, нормативно-техническими документами и Правилами;

особенности по плотности и коэффициенту застройки;

архитектурные решения фасадов зданий и сооружений;

строительство в охранной зоне памятников истории и архитектуры.

К зонам особого градостроительного регулирования относятся охранные зоны памятников истории и культуры.

Также говорится, что в границах охранных зон памятников истории и культуры подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики, культурная ценность.

При этом не допускается нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности.

Также не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного решения в охранных зонах памятников истории и культуры в радиусе до 50 метров.

Для обеспечения условий устойчивого развития территории, формирования качественной и комфортной среды на территории города применяется минимальная и максимальная плотность населения на один гектар, в зависимости от функционального зонирования, существующей градостроительной ситуации.

Так, плотность населения на территории города для застройки необходимо рассчитывать в порядке с действующими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства с учетом оценки стоимости земли, ресурсных возможностей инженерных и транспортных коммуникаций, наличия достаточных мест на объектах социального назначения в шаговой доступности, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей, но не более 440 человек на один гектар при квартальной застройке.

Согласно правилам, средняя жилищная обеспеченность для расчета плотности нового строительства на территории города применяется из расчета не менее 18-25 квадратных метров, в зависимости от класса, на одного человека жилой площади.

Посмотреть подробности можно здесь.