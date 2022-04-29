Куда пойти в выходные с 30 апреля по 2 мая

Нур-Султан

Большой праздничный Stand Up концерт

Фото: pexels

В праздничном концерте примут участие резиденты-участники проектов Stand Up на ТНТ, Открытый микрофон, Salem stand up.

1 мая в 20:00. GARAGE BAR. Вход: 4000 тенге.

Концерт «Масштаб! Мощь! Сила!»

Фото: pexels

4 rooms — уникальная встреча для меломанов и любителей разножанровой музыки. В день дружбы народов поклонники музыки соберутся на четырех локациях с совершенно разной музыкой.

1 мая. Веранда «Центрафе» в 19:00, Portal – в 22:00, Bar Mot DNB & Breaks – в 00:00. Вход: 3000-4000 тенге.

Алматы

Выставка «Алма-Ата. История города. Часть 1»

Фото: instagram/ulargallery

На выставке представлены произведения художника Евгения Фридлина, посвященные истории любимого Алматы. Перед гостями предстанет город советского периода 1960-1980 годов. Это город яблок и романтики.

Выставка продлится до 6 мая. Галерея Ular. Вход: Свободный

Выставка «Мир глазами детей»

Фото: csmrk.kz

Выставка «Мир глазами детей» широко представляет все виды изобразительного искусства — академические работы детей по рисунку, живописи, творческие композиции, выполненные в различных жанрах и техниках. На выставке экспонируется более 120 детских работ изобразительного искусства, а также дипломные работы учащихся разных лет.

Выставка продлится до 11 мая. Центральный государственный музей РК.

Вход: 200 - 500 тенге.

Международный фестиваль Ballet Globe Gala 2022

Фото: pexels

В честь 10-летия международного фестиваляв Алматы состоится грандиозный Gala-вечер. На фестивале выступят самые яркие и неповторимые артисты современности. Целое созвездие звезд с мировыми именами представят номера из всеми любимой классики и современных балетных шедевров.

30 апреля, 1 мая в 18:00. Гастрольная сцена КазНТОБ им. Абая.

Вход: 30 000 - 80 000 тенге.

Фестиваль еды и напитков

Фото: pexels

Gastro Forum — это возможность хорошо провести время и получить гастрономическое удовольствие на свежем воздухе.

С 30 апреля по 1 мая. С 12.00 до 20.00. ТРЦ Forum Mall Almaty (со стороны ул. Тимирязева, уличная территория)

Детский мастер-класс

Фото: pexels

Для детей подготовили интересные развлечения: аниматоры, мастер-класс по изготовлению супер-слаймов.

1 мая в 15:00. Restopark. Вход бесплатный.

Шымкент

Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы»

Фото: pexels

«Паяцы» — опера в двух частях с прологом итальянского композитора Руджеро Леонкавалло, написанная на собственное либретто. Ария «Recitar/Vesti la giubba» («Пора выступать! Пора надеть костюм!») относится к числу наиболее популярных в оперном мире. Режиссер-постановщик – Акулов Владимир (Санкт-Петербург).

30 апреля в 17:00. Городской театр оперы и балета. Вход: 2000-5000 тенге.

Премьера «Маленькие трагедии»

Фото: pexels

«Маленькие трагедии» Пушкина – произведение актуальное во все времена. Режиссер-постановщик спектакля Алексей Шемес собрал все четыре трагедии Александра Пушкина.

30 апреля и 1 мая в 19:00, Русский драматический театр. Вход: от 800 тенге.

Премьера спектакля «Роковое наследство»

Интересный сюжет увлекает зрителя. В ролях: Вера Алентова, Сергей Астахов, Дарья Повереннова.

30 апреля в 19:00. Концертный зал «Туркестан». Вход: от 4000 до 9000 тенге.