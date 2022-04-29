В Шанхае ослабили карантин

Как пишет ТАСС, в городе открыли более 44 тыс. профилактических зон, где 14 дней подряд не были зафиксированы новые случаи инфицирования COVID-19.

Отмечается, что при этом свои жилые комплексы все еще не могут покинуть по меньшей мере 11 млн человек. Эти данные были озвучены на регулярной пресс-конференции местной администрации по эпидемической ситуации в городе, где численность проживающих составляет около 25 млн человек.

Ранее власти разделили все жилые и офисные комплексы в городе на три категории: закрытые, контролируемые и профилактические. В закрытой зоне людям не разрешено покидать свои квартиры, а жильцам, состоящим на контроле, запрещено выходить за пределы территории жилого комплекса. Горожанам, находящимся на профилактике, позволено выходить в город, но с условием, что они не будут нарушать пределы обозначенной зоны.

Согласно представленным на брифинге данным, к полностью закрытым зонам относятся в настоящее время свыше 13,9 тыс. жилых комплексов, в которых проживает более 5,2 млн человек. В категорию контролируемых внесли более 22,9 тыс. компаундов с населением свыше 5,9 млн человек, – указано в сообщении.

Профилактической называется зона, в которой не были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции в течение 14 дней подряд. Их в Шанхае на данный момент насчитывается более 44 тыс., проживает там свыше 12,3 млн человек.

Данной категории лиц теоретически не позволено не только выходить из своих квартир, но и покидать территорию жилых компаундов.

Решение об открытии компаунда, независимо от его статуса, принимается местными районными властями в зависимости от плотности населения в каждом конкретном районе, чтобы избежать скопления людей на улицах и перекрестных заражений.

Как сообщил один из жителей, выходить за пределы жилого комплекса им пока не разрешено, несмотря на то, что случаев COVID-19 не было уже около месяца.