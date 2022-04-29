Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

По данным портала WABetaInfo, разработчики WhatsApp собираются внедрить возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников. Пользователям мессенджера будут доступны на выбор восемь эмодзи, которые они смогут использовать в качестве реакции.

Пока реакция отправляется в чат как обычное сообщение. Разработчики WhatsApp могут в будущем изменить интерфейс приложения и добавить раздел, куда будут приходить реакции на статусы.

Фото: wabetainfo

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Вскоре опция появится в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. Когда именно это может произойти, не уточняется.