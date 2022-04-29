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14:05 29.04.2022

Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

функции, эмодзи Фото: pixabay
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с реакциями. Об этом пользователям сообщили специалисты разработчики, передает Zakon.kz.

По данным портала WABetaInfo, разработчики WhatsApp собираются внедрить возможность оставлять быстрые реакции на статусы собеседников. Пользователям мессенджера будут доступны на выбор восемь эмодзи, которые они смогут использовать в качестве реакции.

Пока реакция отправляется в чат как обычное сообщение. Разработчики WhatsApp могут в будущем изменить интерфейс приложения и добавить раздел, куда будут приходить реакции на статусы.

Whatsapp

Фото: wabetainfo

Вскоре опция появится в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. Когда именно это может произойти, не уточняется.

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