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14:35 29.04.2022

Президент Казахстана принял главу МИД Японии

рк, япония, акорда, Касым-Жомарт Токаев, Ёшимасу Хаяши, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ёшимасу Хаяши, прибывшего в Нур-Султан с официальным визитом, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.

рк, япония, акорда, Касым-Жомарт Токаев, Ёшимасу Хаяши, встреча

Фото: akorda.kz

Приветствуя Ёшимасу Хаяши, глава государства отметил, что его визит имеет важное значение для дальнейшего продвижения двусторонних связей.

Япония – дружественная для нас страна. Мы высоко ценим наши двусторонние отношения. В этом году мы отмечаем 30-летие установления отношений между нашими странами. Это историческая веха. За этот период мы установили конструктивное сотрудничество и расширенное стратегическое партнерство. Это очень хороший результат взаимной работы.Касым-Жомарт Токаев

Важное значение в комплексе казахско-японского сотрудничества играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии. Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании многоплановых экономических связей с Японией.

рк, япония, акорда, Касым-Жомарт Токаев, Ёшимасу Хаяши, встреча

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успешное взаимодействие двух стран в рамках ООН, а также возможности в культурно-гуманитарной сфере.

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение премьер-министру Японии Фумио Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению президента, текущее состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеют прочную основу для организации встречи на высшем уровне.

В свою очередь Ёшимаса Хаяши поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи.

Министр заявил о готовности японского правительства к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он отметил, что представленность японских компаний в нашей стране – самая высокая среди стран Центральной Азии.

Ёшимаса Хаяши приветствовал масштабные реформы, реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, а также дал высокую оценку усилиям Казахстана по оказанию гуманитарной поддержки афганскому народу.

рк, япония, акорда, Касым-Жомарт Токаев, Ёшимасу Хаяши, встреча

Фото: akorda.kz

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Отмечена важность дальнейшего развития диалога в формате «Центральная Азия – Япония».

Динара Халдарова
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