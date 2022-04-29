Разыскиваемый 19-летний павлодарец задержан в Германии

По данным областной полиции, молодой человек в сентябре 2021 года совершил грабеж в Экибастузе и сбежал в Германию от правосудия.

Кроме того, в полиции рассказали о еще одном преступнике.

В Павлодаре задержан 58-летний преступник, разыскиваемый УВД Самаркандской области Республики Узбекистан. Мужчину подозревают в совершении мошенничества. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что с начала года павлодарские оперативники разыскали 25 уголовных преступников.