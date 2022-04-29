14:44 29.04.2022
Разыскиваемый 19-летний павлодарец задержан в Германии
Фото: pexels
Сотрудниками полиции Павлодарской области совместно с Национальным Центральным Бюро Интерпола МВД РК задержан 19-летний житель Экибастуза в немецком городе Нюрнберге. Его подозревают в совершении грабежа, сообщает Zakon.kz.
По данным областной полиции, молодой человек в сентябре 2021 года совершил грабеж в Экибастузе и сбежал в Германию от правосудия.
Кроме того, в полиции рассказали о еще одном преступнике.
В Павлодаре задержан 58-летний преступник, разыскиваемый УВД Самаркандской области Республики Узбекистан. Мужчину подозревают в совершении мошенничества.Пресс-служба ДП Павлодарской области
В ведомстве уточнили, что с начала года павлодарские оперативники разыскали 25 уголовных преступников.