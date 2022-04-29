Изменен состав директоров АО «Jusan Bank»

Начиная с 29 апреля 2022 года, cовет директоров АО «Jusan Bank» состоит из пяти человек:

Шигео Катсу, председатель совета директоров АО «Jusan Bank»,

Евгений Пан, член совета директоров АО «Jusan Bank»,

включая трех новых членов совета директоров:

Нурдаулет Айдосов, член совета директоров АО «Jusan Bank»,

Санжар Жамалов, член совета директоров, независимый директор АО «Jusan Bank»,

Джованни Капаннелли (Giovanni Capannelli), член Совета директоров, независимый директор АО «Jusan Bank».

Нурдаулет Айдосов имеет более 14 лет опыта в казахстанских и международных финансовых организациях. Профессиональные компетенции охватывают сферы банковского, инвестиционного и кастодиального управления.

Трудовой стаж включает различные позиции в инвестиционных и банковских структурах, в их числе: ДБ АО «HSBC Bank Kazakhstan», АО «VISOR Capital», АО «First Heartland Bank», АО «Jusan Invest». С марта 2022 года занимает должность председателя правления АО «Jusan Bank».

Получил степень бакалавра делового администрирования в КИМЭП, степень МВА в Warwick Business School (Великобритания), а также степень бакалавра в юриспруденции в университете «Туран». Награжден Общественным Орденом «Заслуженный Финансист» за значительный вклад в развитие финансового сектора Республики Казахстан.

В настоящее время является Председателем Совета Директоров ОАО «Оптима Банк», АО «Jusan Invest».

Санжар Жамалов обладает опытом работы в казахстанских и международных компаниях. Профессиональное портфолио включает различные позиции в таких организациях как АО «Казкоммерц Секьюритис», АО «Казахтелеком», ING Bank N.V. (Великобритания), Национальный банк Республики Казахстан, а также Представительство ИНГ Банк Н.В. (Нидерланды) в Казахстане, где вырос до позиции главы представительства.

Получил степень бакалавра в области финансовой математики в Карловом университете (Чехия), степень магистра по международному финансовому анализу в Newcastle University (Великобритания), а также проходит программу Executive МВА в University of Cambridge (Великобритания). Является CFA Charterholder.

В настоящее время также входит в состав советов директоров Bolashaq Investments, АО «Отбасы банк» и АО «Jusan Invest».

Джованни Капаннелли (Giovanni Capannelli) с 2002 по 2020 годы работал в Азиатском банке развития (АБР), где прошел путь от странового экономиста по Восточному Тимору, Маршалловым островам и Федеральным штатам Микронезии до Директора представительства АБР в Казахстане. Работал в сферах, связанных с финансовой экономикой, устойчивым развитием, зелеными финансами, сельским хозяйством. Является членом Совета директоров, независимым директором в АО «Казахстанский фонд устойчивости» и Институте экономических исследований при Министерстве национальной экономики РК. Получил степень бакалавра экономики в Университете Боккони в Милане (Италия), и степень магистра и PhD по экономике в Университете Хитоцубаси в Токио (Япония).