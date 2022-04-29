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Законодательство РК
14:50 29.04.2022

Изменен состав директоров АО «Jusan Bank»

кадровые изменения в совете директоров Фото: Zakon.kz
29 апреля 2022 года решением внеочередного общего собрания акционеров изменен состав cовета директоров АО «Jusan Bank».

Начиная с 29 апреля 2022 года, cовет директоров АО «Jusan Bank» состоит из пяти человек:

  • Шигео Катсу, председатель совета директоров АО «Jusan Bank»,

  • Евгений Пан, член совета директоров АО «Jusan Bank»,

 включая трех новых членов совета директоров:

  • Нурдаулет Айдосов, член совета директоров АО «Jusan Bank»,

  • Санжар Жамалов, член совета директоров, независимый директор АО «Jusan Bank»,

  • Джованни Капаннелли (Giovanni Capannelli), член Совета директоров, независимый директор АО «Jusan Bank».

Нурдаулет Айдосов имеет более 14 лет опыта в казахстанских и международных финансовых организациях. Профессиональные компетенции охватывают сферы банковского, инвестиционного и кастодиального управления.

Трудовой стаж включает различные позиции в инвестиционных и банковских структурах, в их числе: ДБ АО «HSBC Bank Kazakhstan», АО «VISOR Capital», АО «First Heartland Bank», АО «Jusan Invest».  С марта 2022 года занимает должность председателя правления АО «Jusan Bank».

Получил степень бакалавра делового администрирования в КИМЭП, степень МВА в Warwick Business School (Великобритания), а также степень бакалавра в юриспруденции в университете «Туран». Награжден Общественным Орденом «Заслуженный Финансист» за значительный вклад в развитие финансового сектора Республики Казахстан.

В настоящее время является Председателем Совета Директоров ОАО «Оптима Банк», АО «Jusan Invest».

Санжар Жамалов обладает опытом работы в казахстанских и международных компаниях. Профессиональное портфолио включает различные позиции в таких организациях как АО «Казкоммерц Секьюритис», АО «Казахтелеком», ING Bank N.V. (Великобритания), Национальный банк Республики Казахстан, а также Представительство ИНГ Банк Н.В. (Нидерланды) в Казахстане, где вырос до позиции главы представительства.

Получил степень бакалавра в области финансовой математики в Карловом университете (Чехия), степень магистра по международному финансовому анализу в Newcastle University (Великобритания), а также проходит программу Executive МВА в University of Cambridge (Великобритания). Является CFA Charterholder.

В настоящее время также входит в состав советов директоров Bolashaq Investments, АО «Отбасы банк» и АО «Jusan Invest».

Джованни Капаннелли (Giovanni Capannelli) с 2002 по 2020 годы работал в Азиатском банке развития (АБР), где прошел путь от странового экономиста по Восточному Тимору, Маршалловым островам и Федеральным штатам Микронезии до Директора представительства АБР в Казахстане. Работал в сферах, связанных с финансовой экономикой, устойчивым развитием, зелеными финансами, сельским хозяйством. Является членом Совета директоров, независимым директором в АО «Казахстанский фонд устойчивости» и Институте экономических исследований при Министерстве национальной экономики РК. Получил степень бакалавра экономики в Университете Боккони в Милане (Италия), и степень магистра и PhD по экономике в Университете Хитоцубаси в Токио (Япония).

Также с 29 апреля 2022 года досрочно прекращаются полномочия членов совета директоров: Орынбаева Е.Т., занимавшего должность заместителя председателя СД, а также двух независимых директоров Кабылбаева Д.И. и Азбекова Ж.К.

Анастасия Московчук
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