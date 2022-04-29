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Законодательство РК
15:05 29.04.2022

Проект указа по Абайской, Жетысуской, Улытауской областям внесен на рассмотрение Токаева

Новые области, Казахстан Фото: Zakon.kz
Проект указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесен на рассмотрение президента Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

В рамках реализации поручения главы государства создана правительственная комиссия, которой проведена масштабная работа.

По информации primeminister.kz, при подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов.

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Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении новым областям наименований. В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами.

Инициатива президента нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.

С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов.

Постановлением правительства соответствующий проект указа внесен на рассмотрение президента.

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Куантыров про бюджет на создание новых областей: Пока рассчитываем

16 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в Казахстане появятся три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская.

Позднее Алибек Куантыров сообщил, что новые области образуют до конца первого полугодия 2022 года.

Анастасия Стативкина
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