Проект указа по Абайской, Жетысуской, Улытауской областям внесен на рассмотрение Токаева
В рамках реализации поручения главы государства создана правительственная комиссия, которой проведена масштабная работа.
По информации primeminister.kz, при подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов.
Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которой поддержано предложение о присвоении новым областям наименований. В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами.
Инициатива президента нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.
С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов.
Постановлением правительства соответствующий проект указа внесен на рассмотрение президента.
16 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в Казахстане появятся три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская.
Позднее Алибек Куантыров сообщил, что новые области образуют до конца первого полугодия 2022 года.