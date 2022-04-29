Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:07 29.04.2022

Артем Резников дал прогноз на бой Орловского

комментарий бойца Фото: Parimatch
Казахстанский боец ММА Артем Резников дал прогноз на бой Андрея Орловского с Джейком Колье, который состоится 1 мая в рамках UFC Fight Night.

По словам Резникова, фаворитом схватки является 43-летний белорусский боец Андрей Орловский.

Мое личное мнение – опыт возьмет верх. В карьере «Питбуля» было много топовых бойцов, он был чемпионом в тяжелом весе. Противниками Колье были неизвестные ребята, и он им проигрывал. Ему не приходилось встречаться с такими ветеранами, как Орловский, – объяснил свой выбор Резников.

Сам Резников активно готовится к Гран-при ACA при поддержке официального спонсора Parimatch. Его первый бой в рамках турнира пройдет 17 июня в Сочи, где он столкнется с бывшим бойцом UFC Дави Рамосом.

Линия Parimatch на бой Колье – Орловский:

П1 - 2.30, П2 - 1.58

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Анастасия Московчук
Казахстан
Токаев назначил замсекретаря Совбеза РК
28.04.2022
Пыльная буря, гроза и ураганный ветер ожидаются в Казахстане
28.04.2022
Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Казахстане
28.04.2022
Прокуратура Алматы предостерегает граждан от телефонных мошенников
28.04.2022
Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились на 605,6 млрд тенге в марте
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все