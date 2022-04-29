15:07 29.04.2022
Артем Резников дал прогноз на бой Орловского
Фото: Parimatch
Казахстанский боец ММА Артем Резников дал прогноз на бой Андрея Орловского с Джейком Колье, который состоится 1 мая в рамках UFC Fight Night.
По словам Резникова, фаворитом схватки является 43-летний белорусский боец Андрей Орловский.
Мое личное мнение – опыт возьмет верх. В карьере «Питбуля» было много топовых бойцов, он был чемпионом в тяжелом весе. Противниками Колье были неизвестные ребята, и он им проигрывал. Ему не приходилось встречаться с такими ветеранами, как Орловский, – объяснил свой выбор Резников.
Сам Резников активно готовится к Гран-при ACA при поддержке официального спонсора Parimatch. Его первый бой в рамках турнира пройдет 17 июня в Сочи, где он столкнется с бывшим бойцом UFC Дави Рамосом.
Линия Parimatch на бой Колье – Орловский:
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