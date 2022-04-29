Липосакция и бариатрия в Казахстане – какие операции способны помочь при ожирении

Один из вариантов операций, назначаемых при тяжелых стадиях ожирения, — липосакция, или хирургическая коррекция контуров фигуры за счет удаления жировых отложений с помощью вакуумного отсоса. Специалисты отмечают, что данная операция достаточно сложная и непредсказуемая, особенно если ее делает не самый опытный врач. Пациентам необходимо знать о возможных осложнениях.

Липосакция – это одна из самых сложных операций, неважно, в какой области. Есть такое осложнение – жировая эмболия, это может в любой момент произойти. Это когда вы рвете сосуд, вену, и в этот момент частичка жира подсасывается веной и пробегает по нашему телу и застревает где-то: или в голове – это инсульт, или в сердце – инфаркт, или в легком... в любом случае, это практически мгновенная смерть. Спасти практически невозможно. Если это случилось в отделении хирургии при молниеносном введении препаратов, спирта, установке ИВЛ и наблюдения, спасается 25-30% пациентов. Пластический хирург Леон Дерябин

Другой вид дорогостоящих операций – лапароскопическая бариатрия, или бандажирование желудка. Суть ее в том, что пациенту вживляют специальный желудочный бандаж, который может регулировать и уменьшать объем желудка с последующей его фиксацией. После установки бандажа пациент, съедая несколько столовых ложек еды, чувствует насыщение. Стоит такое удовольствие около 600 тыс. тенге, но для тех, кто застрахован в рамках ОСМС, этот метод борьбы с ожирением – бесплатный.

Операция подбирается индивидуально в зависимости от возраста, обмена веществ и ряда сопутствующих заболеваний. В зависимости от сроков в послеоперационный период пациенты теряют от 15 до 80 кг избыточного веса. Согласно последним наблюдениям специалистов, после этой операции уменьшается количество возможных осложнений (несостоятельность анастомоза, язва анастомоза, кишечная непроходимость), продолжительность операции, срок госпитализации. Все операции выполняются на современном оборудовании, что позволяет пациентам быстро восстановиться. Завотделением хирургии ГКБ № 7 Алматы Муса Сахипов

По словам врачей, избыточный вес провоцирует развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции и многие другие болезни. В тяжелых случаях, когда безоперационное лечение не помогает, медики прибегают к хирургическим вмешательствам.