15:19 29.04.2022
Водитель на авто с кыргызским учетом 504 раза нарушил ПДД в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжаются рейды по выявлению злостных нарушителей правил дорожного движения. За минувшие сутки на дорогах города задержано четыре нерадивых водителя, сообщает Zakon.kz.
В их числе – гражданин 1983 года рождения, водитель авто с кыргызским учетом. На автомашине Honda он допустил 504 нарушения ПДД. Штрафы за них нарушитель не оплачивал, а их накопилось на 4 миллиона 629 тысяч 625 тенге. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку, – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.
Еще один злостный нарушитель задержан на авто с российским учетом.
На нем числятся 370 штрафов на общую сумму 3 миллиона 480 тысяч 909 тенге. Его авто также отправлено на штрафстоянку.Пресс-служба Департамента полиции Алматы