Водитель на авто с кыргызским учетом 504 раза нарушил ПДД в Алматы

В их числе – гражданин 1983 года рождения, водитель авто с кыргызским учетом. На автомашине Honda он допустил 504 нарушения ПДД. Штрафы за них нарушитель не оплачивал, а их накопилось на 4 миллиона 629 тысяч 625 тенге. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку, – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Еще один злостный нарушитель задержан на авто с российским учетом.