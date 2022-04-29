Курс доллара снизился на полтора тенге

Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке 6,25 тенге.

Курс китайского юаня составил 67,52 тенге (-0,0077). Объем торгов – 27,4 млн юаней.

Средневзвешенный курс евро снизился до 468,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-450,5 тенге, евро – по 468-475 тенге, российские рубли – по 5,5-5,75 тенге.