15:38 29.04.2022
Курс доллара снизился на полтора тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 446,38 тенге, снизившись на 1,29 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке 6,25 тенге.
Курс китайского юаня составил 67,52 тенге (-0,0077). Объем торгов – 27,4 млн юаней.
Средневзвешенный курс евро снизился до 468,58 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-450,5 тенге, евро – по 468-475 тенге, российские рубли – по 5,5-5,75 тенге.