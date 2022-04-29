15:44 29.04.2022
Пожар в селе на севере Казахстана: погибли четыре человека
Фото: пресс-служба ДЧС СКО
Ночью 29 апреля в частном доме в селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области произошел пожар. Погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в три часа ночи.
В ДЧС области отметили, что село находится в 53 километрах от ближайшей пожарной части.
На момент прибытия пожарного подразделения дом горел открытым пламенем. До их прибытия сельчанами было обнаружено и извлечено тело женщины. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела трех мужчин: хозяина дома и его гостей, – отметили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба ДЧС СКО
Также пожарные вынесли один газовый баллон.
Пожар был ликвидирован в 05.40. В результате пожара дом уничтожен полностью. Причина и материальный ущерб устанавливаются. По словам соседей, погибшие регулярно употребляли спиртные напитки, – добавили в ДЧС.