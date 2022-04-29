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15:44 29.04.2022

Пожар в селе на севере Казахстана: погибли четыре человека

пожар в селе Фото: пресс-служба ДЧС СКО
Ночью 29 апреля в частном доме в селе Майское Акжарского района Северо-Казахстанской области произошел пожар. Погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в три часа ночи.

В ДЧС области отметили, что село находится в 53 километрах от ближайшей пожарной части.

На момент прибытия пожарного подразделения дом горел открытым пламенем. До их прибытия сельчанами было обнаружено и извлечено тело женщины. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела трех мужчин: хозяина дома и его гостей, – отметили в пресс-службе ведомства.

пожар в селе на севере Казахстана, погибли 4 человека

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Также пожарные вынесли один газовый баллон.

Пожар был ликвидирован в 05.40. В результате пожара дом уничтожен полностью. Причина и материальный ущерб устанавливаются. По словам соседей, погибшие регулярно употребляли спиртные напитки, – добавили в ДЧС.
Анастасия Московчук
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