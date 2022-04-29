Косвенная вина крушения самолета Bek Air на командирах – МИИР

Самолет простоял 30 часов под открытым небом после прилета из Атырау. Проходил в это время антициклон. Влажность была еще 91%. При такой температуре обязательно самолет будет покрыт или инеем, или тонким льдом. Чем угодно. Экипаж получает погоду, анализирует, смотрит самолет. Со вторым пилотом они приняли решение обработать стабилизатор, но крылья не обработали... Почему никто не виноват? Решение принимает по обработке самолета командир воздушного судна. Сейчас на нем уже нет этой ответственности, это называется человеческий фактор. Косвенная ответственность на нем обязательно есть. Он принял такое решение. Они (со вторым пилотом вместе. – Прим. ред.) совместно принимали решение. Но я хочу сказать, что в частных компаниях зачастую ограничивают, ставят в определенные рамки: вот ты тут обработай, а здесь не нужно. Потому что это очень дорогое удовольствие. Стоит (одна обработка. – Прим. ред.) в разных компаниях по разному, к примеру, 15-20 тысяч евро. Директор Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болат Наурзалиев

Глава департамента напомнил, что есть специальный документ по обработке судна, который принят во всем мире. Однако в Казахстане на сегодня еще нет такого нормативного четкого акта по обработке самолета.

Это называется концепцией чистого крыла. Самолет должен быть чистым, поэтому они должны были принять одно единственное решение – полностью обработать. Болат Наурзалиев

Глава ведомства добавил, что причины, по которым не был принят такой важный документ, должны объяснять Комитет гражданской авиации и авиационная администрация страны.

В целом, по его словам, проведенное расследование в рамках отчета не предполагает установление чьей-либо вины или ответственности, а лишь дает рекомендации.

У нас в Казахстане много заинтересованных лиц. Вообще расследование должно проводиться объективно и беспристрастно, но все пытаются вмешаться и препятствовать расследованию. Мы занимаемся только расследованием, устанавливаем причины авиационных событий. Мы даем рекомендации, чтобы в последующем такие авиационные события не повторялись. Авиационная организация провела несколько проверок в отношении аэропорта. Есть замечания к аэропорту, которые они не устранили и даже не пытаются устранить. Министерство внутренних дел, транспортная прокуратура, Авиационная администрация будут предпринимать меры. Болат Наурзалиев

Он уточнил, что самолетов Fokker-100 выпустили небольшое количество — всего 286 машин. Но в СНГ никто их не эксплуатирует, кроме Bek Air.

В целом, у самого самолета очень хорошие аэродинамические характеристики, но есть такой нюанс – у него супертонкое крыло. Самолет хорошо себя ведет на крейсерских высотах, но на земле он очень капризно ведет. Болат Наурзалиев

Ранее сообщалось, что авиационное происшествие с воздушным судном АО «Бек Эйр» произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета, что в свою очередь привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту.

Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, стало влияние наземного обледенения.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который вылетел из Алматы в Нур-Султан, потерпел крушение. Погибли 12 человек.