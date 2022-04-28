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16:04 28.04.2022

Столичный центр «Астана жастары» запустил Telegram-боты

запуск Telegram-бота Фото: gov.kz
В связи с цифровизацией документов, электронным получением информации, а также для увеличения каналов обратной связи молодежный ресурсный центр «Астана жастары» запустил Telegram-боты.

По данным официального сайта городского акимата, Telegram-боты доступны на двух языках: русском и казахском.

В Telegram -боте можно ознакомиться с обновленной информацией по актуальным социальным вопросам среди молодежи, поддержке молодежных инициатив, грантам, направленным на реализацию этих инициатив, приобщению молодежи к благородному делу, проектам различных направлений для молодежи, - пояснил заместитель руководителя МРЦ «Астана жастары» Аян Ерментаев.

Отметим, МРЦ «Астана жастары» работает с молодежью в возрасте от 14 до 29 лет по следующим направлениям реализации молодежной политики:

  • работа с молодежью категории NEET, в частности, по снижению количества молодых людей, не имеющих постоянной работы, не обучающихся в каком-либо учебном заведении, с малой гражданской политической активностью, содействию занятости;

  • развитие волонтерского движения, в том числе привлечение в городской штаб волонтеров, который активно участвует в различных культурно-массовых, социальных, экологических мероприятиях, способствующих развитию страны, вносящих вклад в личностное развитие молодежи;

  • развитие дворовых клубов, эффективное использование времени молодежи в возрасте от 14 до 29 лет в столице, улучшение работы кружков, ведущих к творческим достижениям в спорте, искусстве, ремесле;

  • оказание помощи в юридической и кадровой работе, бесплатная консультация и поддержка молодых людей, испытывающих трудности в этом вопросе;

  • поддержка креативного, полезного мышления молодежи на основе проекта в рамках поддержки молодежных инициатив.

Анастасия Московчук
Нур-Султан
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