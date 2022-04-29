Рыбакина и Путинцева удачно начали «Мастерс» в Мадриде

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в первом круге этих соревнований сумела обыграть француженку Осеан Доден – 6:2, 7:5. Второй номер сборной Казахстана Юлия Путинцева в нелегкой борьбе победила теннисистку из США – Силби Роджерс – в двух сетах с одинаковым счетом – 7:5.

Решив свои вопросы в одиночке, обе казахстанки, включая также Анну Данилину, испытают себя в парных играх. Елена выступит с Людмилой Самсоновой из России, Юлии Путинцевой будет помогать Даниэла Коллинз (США), Анна Данилина сыграет со своей постоянной партнершей из Бразилии – Беатрис Хаддад Майя.

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