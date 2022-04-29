Экс-тренер сборной Казахстана по футболу покинул «Кызыл-Жар»

Андрей Карпович покинул пост главного тренера по собственному желанию. Вместе с ним уходят ассистент главного тренера Денис Колодин и тренер по физической подготовке Борис Глушков. Руководство североказахстанского коллектива поблагодарило тренерский штаб за проделанную работу. Об этом говорится в публикации на официальной странице клуба в Instagram.

Друзья, я принял для себя это решение – добровольно покидаю пост главного тренера. Делаю это с тяжелым сердцем, но полагаю, что это правильное решение. Прошлый сезон получился для нас великолепным и интересным. Мы завоевали право представлять Казахстан в Лиге конференций. И я очень надеюсь и верю, что ребята сделают это достойно. Андрей Карпович

В отсутствие Андрея Карповича исполнение обязанности главного тренера возложено на Юрия Чухлебу.

Это очень хорошая и сильная команда, она способна на многое, ей лишь необходима удача. Возможно, мой уход снова повернет ее к «Кызыл-Жару» лицом. Я еще раз хочу акцентировать общее внимание на том, что это исключительно мое решение. Мы расстаемся с руководством клуба друзьями. Благодарен всем за это потрясающее время – руководству, акимату, игрокам, персоналу, тренерскому штабу и болельщикам! Знаю, что всегда буду болеть за «Кызыл-Жар». Всем большой рахмет! Андрей Карпович

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.