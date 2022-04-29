Заморозки, осадки и сильный ветер – ухудшение погоды ожидается в ряде областей

Согласно данным синоптиков, 30 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, северо-восточный с порывами до 20 м/с.

Ночью 2 мая в Северо-Казахстанкой области ожидается дождь с переходом в снег. В период с 1 по 3 мая прогнозируется понижение температуры воздуха ночью с +3...+8°С до -1...-6°С, – указано в сообщении.

Кроме того, в Петропавловске 30 апреля ожидается ветер северный, днем – северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Ночью 2 мая синоптики обещают дождь с переходом в снег. В период с 1 по 3 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью с +6...+8°С до -1...-3°С.

Грозы прогнозируют синоптики 30 апреля на востоке Карагандинской области, а также на юге, юго-востоке, в центральной части Западно-Казахстанской области.

30 апреля на западе, в центре и на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, юге и в центре области порывы 15-20 м/с. В Атырау 30 апреля днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с. РГП «Казгидромет»

Ночью 2 мая на севере Актюбинской области ожидается понижение температуры воздуха до -3°С. Этой же ночью в Костанайской области прогнозируется дождь с переходом в снег.

В Костанайской области в период с 1 по 3 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью с +5...+10°С до -1...-6°С.

2 и 3 мая в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью с +3...+12°С до -1...-6°С.

В Павлодарской области в эти даты синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха ночью с +10...+15°С до -1...-6°С .